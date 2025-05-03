Erdoğan, Türkiye’nin enerji hamlelerini sıraladı: Küresel bir aktör olma yolundayız

Başkan Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür eden Erdoğan, önemli meselelerin ele alınacağı zirvenin isabetli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin enerji denkleminde stratejik bir konumda olduğunu belirterek "Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör haline getireceğiz" dedi. Akkuyu'dan ilk elektriğin yıl sonunda verileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasiteyle çalışmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE STRATEJİK YERDE"

Geçiş güzergâhı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülke olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Enerji politikalarımıza hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli Enerji ve Maden Politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğalgaz ve petrol keşifleri ile bu alanda şeytanın bacağını kırdık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör hâline getireceğiz. Gabar'da günlük üretim 81 bin varili geçti. Mevcut keşif alanlarında ve saha geliştirme alanlarındaki faaliyetlerimize 3 binden fazla personel ile devam ediyoruz. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız. Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı" dedi.

"KOŞARAK İLERLEYECEĞİZ"

Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen neticeyle bambaşka bir hikâye yazacaklarını dile getiren Erdoğan, "Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkmasıyla enerjide de hedeflerimize ilerleyeceğiz. Yurtdışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. 2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız. Enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz. Ülkemizdeki 4 milyonu aşkın hanenin doğalgaz ihtiyacı buradan sağlanıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR LİGDE

Avrupa'nın yaşadığı enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli bir liman olarak öne çıkmasının asla tesadüf olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz 2002'den bu yana hazırlığımızı yaptık, altyapımızı kurduk, irademizi ortaya koyduk. Yani enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik. Şimdi zirveye çıkmak istiyoruz. Adımızı en iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Bunda kararlıyız, sabırlıyız" ifadelerini kullandı.

SOMALİ İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Somali ile imzalanan anlaşmalar kapsamında bu ülkede çalışmalar yapılacağını belirten Erdoğan, "Bu çalışmalar keşifle sonuçlanırsa iki ülke arasındaki stratejik işbirliği farklı bir boyut kazanacak. Dışa bağımlılığımız azalacak ve yeni iş imkânları ortaya çıkacak. Somalili kardeşlerimiz de bu süreçten çok ciddi faydalar elde edecek" dedi.



İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne çok sayıda ülkeden bakan düzeyinde katılım gerçekleşti.



TÜRKMEN GAZI TÜRKİYE'YE TAŞINIYOR

Türkmenistan doğalgazında ilk akışın İran üzerinden 1 Mart itibarıyla başladığını belirten Erdoğan, 250 milyon metreküpün üzerinde gaz temin edildiğini ve toplamda 1.3 milyar metreküp doğalgaz akışının sağlanacağını söyledi. İlk planlarının anlaşmayı 5 yıl daha uzatmak olduğunu ifade etti.



YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Erdoğan, İngiltere ve Fransa merkezli 2 büyük petrol şirketiyle sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik anlaşmaların tamamlandığını, Avrupa ülkelerinin enerji krizini hafifletmek adına pek çok girişimde bulunduklarını söyledi: "Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgâr ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik. Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız."





AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİK YIL SONUNDA

Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşasının yakın zamanda tamamlandığını belirten Erdoğan, "Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz" dedi.



983 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Erdoğan, enerji alanındaki yatırımların vatandaşın hayatına doğrudan dokunduğunu vurgulayarak, "Sadece son 3 yılda elektrik ve doğalgazda milletimize 983 milyar lira destek verdik" ifadelerini kullandı.