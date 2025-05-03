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Giriş Tarihi: 3.5.2025

Savunmada 539 milyon dolarlık ihracat

Savunmada 539 milyon dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatında yeni zirvenin görüldüğünü belirterek, "Nisanda savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız, yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı" açıklamasında bulundu. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sektörün ihracatına ilişkin bilgi verdi. Savunma ve havacılık sanayisi ihracatındaki artışa dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti: "Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni zirve görüldü. 2025 yılı nisan ayında savunma ve havacılık sanayimiz, yüzde 54 artışla 539 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-nisan döneminde ihracatımız, yüzde 67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam ise yüzde 42 artışla 7 milyar 635 milyon dolar olarak kayda geçti."

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Savunmada 539 milyon dolarlık ihracat
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