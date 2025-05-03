SON DAKİKA! Uzun süredir hastanede tedavi görüyordu! Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayınladı

Çelik şu ifadelere yer verdi:

"DEĞERLİ BİR SANAT VE SİYASET ADAMIYDI"

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini "Terörsüz Türkiye" hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağolsun.