Video Haber SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | Video

03.05.2025 | 16:42

Son dakika haberi: Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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