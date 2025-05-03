Soykırımcı İsrail özgürlük gemisini vurdu

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını açıkladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

SAVAŞ SUÇU VURGUSU

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde delik açılırken, pruvasında yangın çıktı. FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar sosyal medyada paylaştığı videoda, gemide 30 insani yardım görevlisinin bulunduğunu belirterek, gemidekilerin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

Acar, şu ana kadar sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yardım talebine yanıt verildiğini belirterek saldırının "Uluslararası hukuk ihlali ve savaş suçu" olduğunu söyledi. Gazze'ye Doğru sivil toplum kuruluşundan İspanyol aktivist Sandra Barrilaro, saldırı nedeniyle gemiyle iletişimi kaybettiklerini aktardı ve bundan dolayı gemideki durumun ne olduğunu tam olarak bilemediklerini belirtti. Malta medyasında ise sahil güvenlik birimlerinin gemiden 16 kişiyi kurtardığı haberlerine yer verilirken, gemideki ekiplerden son durumlarına ilişkin yeni bir bilgi edinilemedi.

BM'DEN GEMİYE DESTEK

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ilgili ülkeler ve denizcilik alanındaki yetkililere, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan ve Malta yakınlarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisini destekleme çağrısında bulundu. Albanese, yetkili makamların gerçekleri tespit ederek uygun şekilde müdahale edeceğine inandığının da altını çizdi. DIŞ HABERLER

DIŞİŞLERİ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) gemisine Malta açıklarında yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı. Sözcü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu "Conscience" adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada saldırı düzenlendiğinin öğrenildiğini kaydetti. Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Keçeli, "Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla işbirliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHH: İSRAİL SALDIRGANLIĞINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

İnsani Yardım Vakfı'ndan, saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, İsrail'in kendi kıyılarından 2 bin kilometre mesafeden gemiye saldırı düzenlediğine yer verilerek, "Gemi, kıyı ülkelerden acil yardım talebinde bulundu. Kendi kıyılarından 2 bin kilometre uzaklıktaki bir gemiye yaptığı saldırı, işgalci İsrail'in saldırganlığını ve tüm dünya için bir tehdit olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Yapılan insanlık dışı saldırılar, dünya halklarını Filistin davasını savunmaktan ve zulme karşı durmaktan vazgeçiremeyecektir" denildi.