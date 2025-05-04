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Giriş Tarihi: 4.5.2025 13:43

Başkan Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Özgür Özel'e geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan’dan saldırıya uğrayan Özgür Özel’e geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AKM'deki Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninden çıkarken saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.

Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır.

Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Başkan Erdoğan'dan saldırıya uğrayan Özgür Özel'e geçmiş olsun mesajı
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