AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Her türlü saldırının karşısındayız" | Video

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokatlı saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada saldırıyı kınadıklarını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun mesajını iletti.