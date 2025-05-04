CHP’den taşımalı miting! Ankara ve Antalya’dan belediyelere ait araçlarla Konya’ya partili taşıdılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Konya mitinginde ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Belediyeye ait araçlarla çevre illerden mitinge partililerin taşınması tepki çekti. Bazı vatandaşların, 'Bu görüntü CHP'nin aynasıdır' dediği görüldü. Günlerdir Konya mitingine hazırlanan CHP, çareyi çevre illerden teşkilatları Konya'ya taşımakta buldu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçarslan Meydanı'nda miting gerçekleştirdi. Kentte, mitingden çok il dışından belediyelere ait otobüslerle taşınan partililer konuşuldu. Resmi plakalı Döşemealtı Belediyesi'ne ait otobüsle mitinge insanlar getirildi. Otobüsü gören vatandaşlar 'Bu görüntü CHP'nin aynasıdır' dedi. Ayrıca Antalya Belediyesi'ne ait resmi bir aracın da miting alanında olması dikkat çekti.Ankara, Antalya, Mersin ve Isparta gibi komşu illerden otobüslerle taşınan partililerin miting alanına getirildiği öğrenildi.