Saldırı sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama: Kutuplaşmanın kimseye faydası yok

CHP lideri Özgür Özel, gerçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin çıkışında tokatlı saldıraya uğramış saldırgan olay sonrası gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve bu aramanın çok değerli olduğunu söyledi.

İşte Özgür Özel'in açıklamaları;

Bu saldırıyı kınıyor herkes ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Kimseye kırgınlığım yok. Sırrı Süreyya'nın bir emaneti var onu size söyleyeyim. Bir gün bana geldi ve dedi ki "Şu filmi izledin mi? Hangi filmi dedim? Bir Cumhuriyet Şarkısı. O filmin senaryosunu ben yazdım dedi. Bunu ben ölene kadar sır olarak sakla dedi. Öldükten sonra bilsinler" dedi.





"BU ARAMA ÇOK DEĞERLİ"

İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, birinin kurtulduğuna ilişkin bir bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından ulaştırıldı. Birileri böyle şey yapacaksa, provokasyon yapacaksa böyle birini bulup yaparlar. Bir azmettireni vardır. Mesele DEM Parti milletvekillinin terör sorunu bitsin diye ömrü boyunca emek sarf eden birisinin cenazesinde olduğuna göre, bundan rahatsız olan, bize mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. Biz bütün olarak durmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon bir değer taşıyor.





"BU YUMRUK SİYASETE ATILMIŞTIR"

"Siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz. Milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz. İnançlıyız, kararlıyız. Siyasi tartışma yaratmak benim işim değil. Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Bundan sonra ümit ediyorum, yeni bir milat olur. Siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasına vesile olacak adımların atılmasına katkı sağlarsa memnun oluruz."