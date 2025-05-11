Bakan Kurum, yeni evlerine kavuşan Tıraş ailesini ziyaret etti: “Son inşaat bitene kadar yanınızdayız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadir ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ evlerine yerleşen Tıraş ailesini ziyaret etti. Ziyarette ev sahibi İsmail Tıraş, deprem anında yaşadıklarını bakan Kurum'a anlattı. Zor günler geçirdiklerini belirten İsmail Tıraş; "Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım" dedi. Bakan Kurum'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Tıraş, "Çok yoruldunuz. Haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız. Allah razı olsun" diye konuştu.

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum ise tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarını belirterek; "İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız" dedi. Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu. Ziyarette ayrıca Ferhuş-Karacasu mevkisinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar bin 540'ının hak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.