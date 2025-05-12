Etnospor KKTC'de de yapılacak mı? Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Bizim geleneksel sporları tanıtmaktan popülerleştirmekten maksadımız bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılmasıdır. Dolayısıyla geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman tabii ki aile aslında bu işin merkezinde. Aile kültür aktarımının gerçekleştiği toplumun en küçük aslında ünitesi, merkezi diyebileceğimiz yer. Bu sene de 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı ilan edildiği için bu yılki festivalde biz de aile yılını yani geleneğin geleceğe aktarılmasını ailenin sağladığından hareketle özellikle anneli, babalı, çocuklu etkinliklerin burada merkezde olmasını hedefliyor olacağız.

Yine ücretsiz ikramlarımız Özbek pilavı, mantı, keşkek ikram ediliyor olacak. Uluslararası diğer lezzetlerin yanında dünya kahveleri de tadılıyor olacak. Bunun dışında sahnede tabii ki gün boyu halk müziği toplulukları, şarkıcılar, akşam konserleri bunlar yer alacak. Burada da bir zenginlik gütmeye çalışıyoruz. Hem Anadolu'nun kültürel zenginliğini sahnede halkımıza sunmuş olacağız hem de yurt dışından gelen misafir topluluklar ve sanatçıları da burada ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla hem uluslararası yönü daha güçlü bir festival, hem aileye yönelik etkinliklerin aileye yönelik mesajın güçlü bir şekilde verilmeye çalışıldığı bir festival olacak. Hem de tabii Gazze'de devam eden soykırımı da unutmuyoruz geçen sene de gündemimizdeydi. Yani çocuklar eğlenecek belki ama çocuklar eğlenirken kimsenin de dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelmesini, ıskalamasını istemiyoruz. Buradan Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin de hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz.