Etnospor KKTC'de de yapılacak mı? Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

'2025 AİLE YILINDA, AİLE OTAĞI KURACAĞIZ'

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın basın toplantısından öne çıkan diğer mesajları ise şöyle:

7. Etnospor Kültür Festivalimizi 22-25 mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapıyor olacağız. Tamamen ücretsiz katılımlı bir festivalden bahsediyoruz. Her yıl olduğu gibi. Tabii ki Etnospor Kültür Festivali'nin temel görevi geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini, yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Özellikle çocuklarımızın belki de ilk defa at binmesini ok atmasını burada sağlamayı hedefliyoruz, yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa bir çoğunun tanıtıldığına şahitlik edeceğiz.