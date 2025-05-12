Etnospor KKTC'de de yapılacak mı? Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

7. Etnospor Kültür Festivali, 22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. 35 ülkeden katılımın olacağı festivalde geleneksel sporlar, sanatlar, sahne gösterileri ve uluslararası mutfak kültürleri ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor basın lansmanında yaptığı açıklamalarda hem festivalin detaylarını paylaştı hem de KKTC ve Gazze ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
'ETNOSPOR'U KKTC'DE DE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Sabah.com.tr'nin 'KKTC'de Etnospor yapma planınız var mı' sorusuna şöyle yanıt verdi:
SABAH.com.tr sordu, Bilal Erdoğan cevapladı! "Etnospor, KKTC'de yapılacak mı?" | Video
Bizim Etnospor Birliği olarak KKTC'den temsilciler toplantılarımıza katlılıyor. Bir tane üyemiz de var KKTC'den. Orada bir etkinlik yapmadık ama üyemizi orada yapacağı etkinlikler ile ilgili tabii ki destekleriz, desteklemek istiyoruz. Öbür taraftan Okçular Vakfımızın Ahlat Malazgirt etkinlikleri öncesi KKTC'de bazı çalışmaları olduğunu biliyoruz geleneksel okçuluğu KKTC'de yaşatmaya yönelik çalışmalar yaptılar. Üye ülkelerdeki etkinliklerimizi oradaki üye kuruluşumuz üzerinden desteklemeye gayret gösteriyoruz. Etnospor Kültür Festivali olarak biz İstanbul'da devam edeceğiz. Etnospor Forumumuzu bir yıl yurt dışında bir yıl Türkiye'de yapıyoruz. Türkiye dışında Almatı, Bakü ve ST. Petersburg'da yapmış olduk. Dolayısıyla seneye yine Türkiye'de yapacağız, ondan sonraki sene yurt dışına çıkacağız. Diğer taraftan da tabii dünya göçebe oyunları alında Türk Dünyası'nın önemli bir buluşması etkinliği olarak yer alıyor ve KKTC'nin orada da bayrağını dalgalandırması oranın temsiline de ciddi katkı sağlıyor ama KKTC'li gençlerin de geleneksel sporlarıyla tanışmasına yönelik yapacakları çalışmaları Dünya Etnospor Birliği olarak sürdüreceğiz.
'2025 AİLE YILINDA, AİLE OTAĞI KURACAĞIZ'
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın basın toplantısından öne çıkan diğer mesajları ise şöyle:
7. Etnospor Kültür Festivalimizi 22-25 mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapıyor olacağız. Tamamen ücretsiz katılımlı bir festivalden bahsediyoruz. Her yıl olduğu gibi. Tabii ki Etnospor Kültür Festivali'nin temel görevi geleneksel sporlarımızın popülerleşmesini, yaygınlaşmasını sağlamak. Gelen bütün halkımız Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli geleneksel spor branşlarını izleme fırsatı bulacaklar. Özellikle çocuklarımızın belki de ilk defa at binmesini ok atmasını burada sağlamayı hedefliyoruz, yağlı güreş seyretmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yurt dışından gelen spor branşlarının da Türkiye'de ilk defa bir çoğunun tanıtıldığına şahitlik edeceğiz.
Bizim geleneksel sporları tanıtmaktan popülerleştirmekten maksadımız bu işin felsefesi diyebileceğimiz geleneğin yeni nesillere aktarılmasıdır. Dolayısıyla geleneğin yeni nesillere aktarılması dendiği zaman tabii ki aile aslında bu işin merkezinde. Aile kültür aktarımının gerçekleştiği toplumun en küçük aslında ünitesi, merkezi diyebileceğimiz yer. Bu sene de 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından aile yılı ilan edildiği için bu yılki festivalde biz de aile yılını yani geleneğin geleceğe aktarılmasını ailenin sağladığından hareketle özellikle anneli, babalı, çocuklu etkinliklerin burada merkezde olmasını hedefliyor olacağız.
Yine ücretsiz ikramlarımız Özbek pilavı, mantı, keşkek ikram ediliyor olacak. Uluslararası diğer lezzetlerin yanında dünya kahveleri de tadılıyor olacak. Bunun dışında sahnede tabii ki gün boyu halk müziği toplulukları, şarkıcılar, akşam konserleri bunlar yer alacak. Burada da bir zenginlik gütmeye çalışıyoruz. Hem Anadolu'nun kültürel zenginliğini sahnede halkımıza sunmuş olacağız hem de yurt dışından gelen misafir topluluklar ve sanatçıları da burada ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla hem uluslararası yönü daha güçlü bir festival, hem aileye yönelik etkinliklerin aileye yönelik mesajın güçlü bir şekilde verilmeye çalışıldığı bir festival olacak. Hem de tabii Gazze'de devam eden soykırımı da unutmuyoruz geçen sene de gündemimizdeydi. Yani çocuklar eğlenecek belki ama çocuklar eğlenirken kimsenin de dünyanın bir yerinde çocukların her gün ölümle burun buruna yaşadığını görmezlikten gelmesini, ıskalamasını istemiyoruz. Buradan Gazze'nin çocuklarının da oynamaya hakkı olduğunu, Gazze'deki ailelerin de hayat hakkına sahip olduklarını bu festivalde de güçlü bir şekilde seslendirmek istiyoruz.