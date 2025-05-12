SABAH.com.tr sordu, Bilal Erdoğan cevapladı! "Etnospor, KKTC'de yapılacak mı?" | Video

22-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan 7.Etnospor Kültür Festivali öncesi basın toplantısı düzenlendi. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 2025 Aile Yılı'nı hatırlattı, "Aile otağı kuracağız." dedi. Erdoğan, sabah.com.tr'nin 'Etnospor, KKTC'de de yapılabilir mi?' sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.