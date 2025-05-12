SON DAKİKA... Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu!

SON DAKİKA... Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yaptığı 12. Kongresi'nin ardından kendisini feshettiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısında bulunuldu. Fesih sonrası yapılan açıklamada, "Kürt demokrasisinin gelişmesi için Kürt siyasi partilerinin üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

Öte yandan sonuç bildirgesinde terör örgütünün kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın 2018'de ve Rıza Altun'un 2019'da yaşamını yitirdiği de duyuruldu.

5-7 MAYIS'TA KONGREYİ TOPLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti. Bu çağrının ardından PKK 5-7 Mayıs tarihlerinde 12. Kongresi'ni topladığını duyurmuştu.

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İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında net bir açıklama yapılmamıştı. Yapılan ilk açıklamada Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı söylenmişti.

SON DAKİKA! Terör örgütü PKK kendisini feshetti | Video

Diyarbakır Lice'ye bağlı Fis köyünde 47 yıl önce kurulan PKK, Kandil'de sona erdi. PKK, 15 Ağustos 1984'te Siirt Eruh'ta, ardından Hakkâri Şemdinli'de ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Örgüt bu tarihten sonra da bölgede, sürekli silahlı eylem ve baskınlar yaptı. PKK, 2000'li yıllarda ise şehirlerde canlı bomba eylemleri yapmaya başladı.

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1999'DA İMRALI CEZAEVİNE KONULDU

Türkiye, Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması için bir yandan da uluslararası baskı uyguladı. Esad yönetimi 1999'da Öcalan'ı sınır dışı etti. Öcalan önce Rusya, ardından İtalya'ya gitti. Türkiye'nin baskısı ile İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Öcalan'ı taşıyan uçak, Yunanistan üzerinden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indi. Burada Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan Öcalan, ABD'nin de baskısıyla elçilik dışına çıkarıldı. Öcalan 15 Şubat 1999'da havaalanında MİT görevlilerine teslim edildi, 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilerek İmralı Cezaevi'ne konuldu.

2013'TE BAŞLAYAN ÇÖZÜM SÜRECİNİ BOZDULAR

Ocak 2013'te başlayan ilk çözüm süreci, PKK'nın Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisi şehit etmesiyle bozuldu. Ardından şehirlerde hendekler kazarak sözde 'özerklik ilan' eden PKK operasyonlarla ağır darbe yedi.