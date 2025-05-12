PKK kendisini feshetti! Süreç nasıl işleyecek? Coşkun Başbuğ'dan ilk yorum | Video

Terör örgütü PKK, 5-6 Mayıs'ta yaptığı 12. Kongresi'nin ardından kendisini feshettiğini açıkladı. Terör örgütü PKK, kongre sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" ifadelerini kullanmıştı.