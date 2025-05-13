Metrobüs çilesi: 9 ayda 6 facia

Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası sonrası İstanbul'da yaşanan metrobüs kazaları gündeme geldi. Toplu ulaşımın kalbi metrobüslerde sadece son 9 ayda 6 büyük kaza yaşandı. Bu kazalarda, 2 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı. İstanbul'da en önemli toplu ulaşım araçlarından olan metrobüslerde son zamanlarda yaşanan kazalar vatandaşları çileden çıkardı. Uzmanlar, metrobüslerde periyodik bakım ve onarım yetersizliği olduğunu vurgularken şoförlerin eğitim eksikliği, psikolojik ve fizyolojik yorgunluk gibi insan kaynaklı zaafları da kazaları beraberinde getiriyor.

KAZALAR

10 Mayıs 2025: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 48 kişi yaralandı.

12 Nisan 2025: Avcılar'da, durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı, kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralandı.

21 Ocak 2025: Zincirlikuyu durağında hareket halinde olan metrobüs, kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp 4 otomobile çarptı.

3 Aralık 2024: Esenyurt Saadetdere'de seyir halindeki metrobüs, rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüs kapısına çarpan kapak, camı kırıp kapıyı açarken seyir halindeki araçtan kapıya yaslanan yolcu yola düşerek yaralandı.

21 Eylül 2024: Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen iki metrobüs çarpıştı, 2 yolcu yaralandı.

29 Ağustos 2024: Sefaköy'de yol çalışması nedeniyle şoför yön tabelasını son anda fark edip ani manevra yapınca diğer metrobüsle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

KAZASIZ, YANGINSIZ GÜN YOK

İstanbulluların sık sık yaşadığı metrobüs kazalarının sonuncusu dün akşam Okmeydanı Hastane Durağında yaşandı. Yolculara korku dolu anlar yaşatan yangın, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.