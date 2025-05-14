Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yeni safhaya geçtik

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ SAFHAYA GEÇTİK"

Bölücü örgütün kendini fesih ve silahlarını teslim kararını aldığını açıklaması ile terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha, birliğimizi, beraberliği, kardeşliğimizi yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır. Türkiye Cumuhriyeti kendi meselesini, kendi vatandaşlarının iradesi ile çözebilme kapasitesine sahip olduğunu dosta ve düşmana göstermiştir. İttifak ortası MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı duruş, bugüne uzanan hayırlı sürece vesile olmuştur.

On binlerce vatan evladının terör iklimini bitirmek için biz de başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde bir arayış içinde olduk. Maalesef bu arayışlarımızda saldırılarla sabote edildik. 40 yılı aşkın sürede Türkü, Kürdü ve milletimizin diğer kesimleri acı çekmiştir. Terör ekonomimize de ağır darbe vurmuştur.

2023 ve Türkiye Yüzyılı vizyonları ile değil de eski paradigmalarla devam etseydik bu noktaya kesinlikle gelemezdik.