Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Yeni safhaya geçtik" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine değinen Başkan Erdoğan, "Bölücü örgütün kendini fesih ve silahlarını teslim kararını aldığını açıklaması ile terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.
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