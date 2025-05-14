Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye’ye yaptırım teşekkürü!

Suriye'de 2011 yılından itibaren devam eden iç savaş ve 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık'ta sona erdi. İlk andan itibaren Suriye'nin birlik ve beraberliğini savunan ve Suriyeli sığınmacılara kucak açan Türkiye, yeni yönetimle de ilişkilerine devam etti.
YAPTIRIMLARI KALDIRMASINDA BAŞKAN ERDOĞAN ETKİSİ
Orta Doğu turuna başlayan ABD Başkanı Donald Trump, dün Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını söyledi. Trump, bu kararı almaya Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmadan sonra karar verdiğini dile getirdi. ABD Başkan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.
CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Yaşanan bu gelişme bir kez daha Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın Suriye politikasındaki başarısını gözler önüne serdi. Canlı yayına katılan Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, gözyaşları içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Suriye Ekonomi Bakanı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu | Video
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Bakan Nidal al-Shar, "Tüm teşekkürler Katar'a, tüm teşekkürler Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm teşekkürler Suriye liderliğine ve Suriye diplomasisine. En başta bu kararın alınmasında etkin şekilde katkı sağlayan tüm Suriye halkına teşekkürler. Ve son olarak Sayın Donald Trump'a teşekkürler" dedi.