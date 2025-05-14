Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye’ye yaptırım teşekkürü!

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Bakan Nidal al-Shar, "Tüm teşekkürler Katar'a, tüm teşekkürler Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm teşekkürler Suriye liderliğine ve Suriye diplomasisine. En başta bu kararın alınmasında etkin şekilde katkı sağlayan tüm Suriye halkına teşekkürler. Ve son olarak Sayın Donald Trump'a teşekkürler" dedi.