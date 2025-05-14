Haberler Gündem Haberleri Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye’ye yaptırım teşekkürü!
Giriş Tarihi: 14.5.2025 10:12 Son Güncelleme: 14.5.2025 10:35

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye’ye yaptırım teşekkürü!

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan’da Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Trump, Erdoğan’ın talebi üzerine bu kararı aldığını vurguladı. Canlı yayına katılan Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar ise gözyaşlarına hakim olamadı. “Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” diyerek ağladı…

Suriye'de 2011 yılından itibaren devam eden iç savaş ve 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık'ta sona erdi. İlk andan itibaren Suriye'nin birlik ve beraberliğini savunan ve Suriyeli sığınmacılara kucak açan Türkiye, yeni yönetimle de ilişkilerine devam etti.

YAPTIRIMLARI KALDIRMASINDA BAŞKAN ERDOĞAN ETKİSİ

Orta Doğu turuna başlayan ABD Başkanı Donald Trump, dün Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını söyledi. Trump, bu kararı almaya Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmadan sonra karar verdiğini dile getirdi. ABD Başkan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.

SON DAKİKA | ABD, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşanan bu gelişme bir kez daha Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın Suriye politikasındaki başarısını gözler önüne serdi. Canlı yayına katılan Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, gözyaşları içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye Ekonomi Bakanı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Bakan Nidal al-Shar, "Tüm teşekkürler Katar'a, tüm teşekkürler Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm teşekkürler Suriye liderliğine ve Suriye diplomasisine. En başta bu kararın alınmasında etkin şekilde katkı sağlayan tüm Suriye halkına teşekkürler. Ve son olarak Sayın Donald Trump'a teşekkürler" dedi.

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Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Türkiye’ye yaptırım teşekkürü!
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