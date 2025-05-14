Suriye Ekonomi Bakanı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu | Video

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan’da Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Trump, Erdoğan’ın talebi üzerine bu kararı aldığını vurguladı. Canlı yayına katılan Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar ise gözyaşlarına hakim olamadı. “Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” diyerek ağladı.