Bakan Tunç’tan asılsız iddialara sert yanıt!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'da Erzin ve Samandağ adalet binaları temel atma töreninde konuştu. Bakan Tunç, Bir televizyon kanalı ve bazı sosyal medya mecralarında içinde ceza adalet sistemini güçlendirmeyi sağlayacak düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi ile ilgili 55 bin kişiye af geleceği, 12 yıl ceza alan birinin 9 ayda çıkacağı, verilen cezanın sadece 8'de 1'inin uygulanacağı şeklinde dezenformasyon içeren iddialara sert yanıt verdi.

İlk yargı paketinin ceza adaleti sistemiyle ilgili olacağını dile getiren Bakan Tunç, Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemelerin var olduğunu söyledi. Basında, bazı TV kanallarında ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak hazırlanan taslak hakkında dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğunu dile getiren Tunç, " 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşlarımızı yanıltmak, dezenformasyon amaçlı, kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir" dedi.