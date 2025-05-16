Bakan Tunç’tan asılsız iddialara sert yanıt! | Video 16.05.2025 | 16:35 Hatay'da Erzin ve Samandağ Adalet Binaları Temel Atma Töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalı ve bazı sosyal medya mecraları içerisinde yer alana asılsız iddialara sert yanıt verdi. Kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanların var olduğunu dile getiren Bakan Tunç, “8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'da Erzin ve Samandağ adalet binaları temel atma töreninde konuştu. Bakan Tunç, Bir televizyon kanalı ve bazı sosyal medya mecralarında içinde ceza adalet sistemini güçlendirmeyi sağlayacak düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi ile ilgili 55 bin kişiye af geleceği, 12 yıl ceza alan birinin 9 ayda çıkacağı, verilen cezanın sadece 8'de 1'inin uygulanacağı şeklinde dezenformasyon içeren iddialara sert yanıt verdi.

İlk yargı paketinin ceza adaleti sistemiyle ilgili olacağını dile getiren Bakan Tunç, Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemelerin var olduğunu söyledi. Basında, bazı TV kanallarında ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak hazırlanan taslak hakkında dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunulduğunu dile getiren Tunç, " 8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşlarımızı yanıltmak, dezenformasyon amaçlı, kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir" dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Temel atma töreninde yaptığı konuşmada ülkenin huzuru ve güvenliği için çok kritik bir noktada olunduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan, gelişmemizin ve kalkınmamızın önünde en büyük engel olarak duran, binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtuluyoruz" dedi.

ÖRGÜTÜN KENDİNİ FESH ETMESİ KOLAY OLMADI

Terör örgütünün kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını açıkladığını hatırlatan Bakan Tunç, "Bu sonuç kolay olmadı. Milletimizin kenetlenmesi, milletimizin birlik ve beraberliği, güçlü bir şekilde kararlı duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yaptığı iç cephe vurgusundan sonra Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasındaki çağrısı ve sonrasındaki çabalar, terör örgütünün kendini feshetmesiyle sonuçlandı".

HEPİMİZİN ÜZERİNE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

Bundan sonraki süreçte herkes büyük sorumluluklar düştüğü belirten Bakan Tunç, "Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimizi güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Bunun önünde hiç kimse duramayacak. Bu süreçte sorumluluk sahibi olan herkese özellikle kullandığı ifadeler bakımından çok önemli görevler düşüyor. Bu süreci zehirleyecek dili kullananlara karşı olacağız. Bu süreci sabote etmek isteyenlere karşı uyanık olacağız. Birlik ve beraberliğimizi daima koruyarak milletimizin menfaati için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Milletimizin huzuru için, çocuklarımızın huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörsüz Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.