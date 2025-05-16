Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta... ’Dünyaya barışı seslendireceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

"ARNAVUTLUK'TAN BARIŞ DİYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.

Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arnavutluk'ta tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi.

ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak.

Erdoğan'ın temaslarında İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan, İsrail'in katliamlarını ve Gazze'deki insani dramı da gündeme getirecek.

Erdoğan zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

3 ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor.