SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Siyasi Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var" dedi. Erdoğan, 'barışın kaybedeni olmaz' mesajı verdi.