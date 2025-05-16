Başkan Erdoğan, Zelenski’yi kabul etti: Barış buluşması

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Ankara ile İstanbul merkezli yoğun diploması trafiği yaşanıyor. Barış görüşmeleri için heyetler İstanbul'da masaya otururken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Dün saat 12.04'te Esenboğa Havalimanı'na inen Zelenski, burada yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile görüştükten sonra adımlarımıza karar vereceğiz" dedi.

'TÜRKİYE YENİDEN DEVREYE GİRDİ'

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mesajı olup olmadığı konusundaki soruya da "Benim burada bulunmam açık bir mesaj" karşılığını verdi. Savaşın 3.5 yıldır devam ettiğini hatırlatan Zelenski, "Türkiye bu noktada yeniden devreye girdi. Barış görüşmelerinin çoğunun Türkiye'de olduğunu söylemem ve işaret etmem gerek" diye konuştu. Ardından Külliye'ye geçen Zelenski, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

TARİHİ BİR FIRSAT

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan, gelinen aşamada savaşın seyrinin doğrudan müzakereler yoluyla çözümü gerekli kıldığını, daha fazla can kaybının önlenebilmesi için asgari müşterekler üzerinde mutabakata varılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Erdoğan, müzakerelere başlanması için tarihi nitelikte bir fırsat yakalandığını, gerek teknik düzeyde gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti. Türkiye'nin barışın süratle tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının açık olmasına ehemmiyet verdiğini vurgulayan Erdoğan, hazır olduklarında iki ülke liderini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.



KOŞULSUZ ATEŞKES İÇİN BURADAYIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği üç saatlik görüşmenin ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Zelenski şunları söyledi:

Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna yönelik ifadeler benim için çok önemliydi. Güzel bir görüşme yaptık. Kırım Ukrayna'nın bir parçasıdır. Türkiye bizi anlamakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz' diyor.

Barışı istemeyen tarafa baskı yaparak savaşı bitirmeye çalışırsınız. Trump'ın iki tarafa da baskısı vardı. Bize daha çok baskı yapıldı.

Önceliğimiz ateşkesin sağlanması, barışın sağlanmasıdır. Türkiye, küresel güney, Çin, Latin Amerika ilk adım olarak koşulsuz 30 günlük ateşkesi destekledi. İlk şart olarak koşulsuz tam ateşkes olmalıdır. Koşulsuz ateşkes görüşülecekse biz direkt görüşmeler için buradayız. Rusya bu savaşı bitirmeye kendini hazır hissetmiyor. Şu an bütün dünya birleşti koşulsuz ateşkesin sağlanmasında. Biz gerekli her şeyi yaptık. Herkes Rusya'nın atacağı adımı bekliyor.