Nükleer enerjiden hidroelektriğe, rüzgârdan jeotermale, güneş enerjisinden petrol ve doğalgaza kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle enerjide yeni dönemin kapılarını açtık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimiz, dönüm noktası oldu. Sondaj çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdik. Şu anda sismik araştırma, sondaj gemilerimiz nerede biliyor musunuz? Ta Somali'de. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık.

7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 Kuyusu'nda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte Göktepe-3 Kuyusu'ndan dün müjdeli bir haber aldık. Hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını 3.5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük 9.5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz.