Yurtta 19 Mayıs Coşkusu

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1919 metrelik dev Türk Bayrağı ile Fener Alayı Yürüyüşü ile büyük coşkuyla kutlanacak. Şehrin simgesi haline gelen 1919 metrelik dev Türk Bayrağı, Fener Alayı Yürüyüşü ile bir kez daha Samsun sokaklarında dalgalanacak. Fener Alayı Yürüyüşü bugünden başlıyor. Samsunluların yoğun katılımıyla gerçekleşmesi beklenen etkinlik, Onur Anıtı önünden start alacak. Şehir, gençlerin ve diğer illerden de gelen vatandaşların katılımıyla adeta kırmızı-beyaza bürünecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki 35 farklı noktada, "Ya İstiklal Ya Ölüm" tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturuyor. Kutlamalar kapsamında Samsun semalarında da görsel bir şölen yaşanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin efsanevi akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun'da gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

81 İLDEN 81 GENÇ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği organizasyonda 81 ilden 81 genç, kara, hava ve deniz harp okulları öğrencileriyle birlikte TCG Anadolu gemisiyle Samsun'a gitti. "TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu" adı verilen etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, kara, hava, deniz harp okullarının öğrencileri ile 81 ilden gelen 81 genç katıldı. Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gerçekleştirilen yolculuğun Türkiye'nin geleceğine olan inancı temsil ettiğini söyledi.

AKM'DE KONSER

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, İstanbul'da da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek '19 Mayıs'a Özel Konser' ile coşkuyla kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 19 Mayıs akşamı gerçekleşecek olan anlamlı etkinlik, sanatı ve milli ruhu bir araya getirecek. Konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sanatçıları ve Devlet Halk Dansları Topluluğu, Şef Uğur Kaya yönetiminde sahne alacak. Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği gecede; Seher Çelik, Murat Irkılata, Umut Akyürek, Bekir Ünlüataer, Yudum Koral ve Elif Buse Doğan performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kutlamaları, kortej yürüyüşü ile başladı. Kutlamalar 21 Mayıs'a kadar düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile devam edecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlenen Gençlik Haftası, Malatya'da düzenlenen çelenk sunma töreni ve Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Açılış töreni, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürleri, gençlik merkezleri müdürleri, antrenörler, gençlik liderleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

NİĞDE'DE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Gençlik Haftası kapsamında Niğde Valiliği öncülüğünde Niğde Belediyesi, Çamardı Kaymakamlığı ve Çamardı Belediyesi'nin destekleriyle doğa yürüyüşü düzenleniyor. Bugün gerçekleştirilecek olan etkinlik, Emli Vadisi-Parmakkaya rotasında doğaseverleri bir araya getirecek.

NUMAN KURTULMUŞ ŞIRNAK'TA GENÇLERLE OLACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervinin keşfedildiği Şırnak'taki Gabar Dağı'nda saha incelemesi yapacak, gençlerle bir araya gelecek. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un, Gabar Dağı'nda ilk petrol keşfinin yapıldığı ve şehit Esma Çevik'in adını taşıyan kuyuya gelişinde gençler tarafından karşılanacağı bildirildi.

TRABZON'DAKİ 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ DOLU DOLU

Trabzon'daki etkinliklerde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda çelenk sunma ve saygı duruşu yapılıp, gençlik yürüyüşü düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde "Çadırını al gel", Ganita' da "Gençlik Festivali", Mehmet Akif Ersoy Yüzme havuzunda, "Yüzme yarışları", Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Korosu", Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda ise "Kutlama programları" gerçekleştirilecek.

WALL STREET'TE TÜRK BAYRAĞI 25. KEZ GÖNDERE ÇEKİLDİ

NEW York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayrak çekme töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, New York Eyalet Meclis Üyesi Jennifer Rajkumar, diplomatik misyonlardan temsilciler, Türk-Amerikan sivil toplum örgütü liderleri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. AA