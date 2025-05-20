SON DAKİKA | İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga... Basın Yayın Daire Başkanı da gözaltına alındı

RÜŞVET GELİRİNDEN MALVARLIĞI
Soruşturmada başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu menfaatler ile bir takım taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ilde ettiği tespit edildi.
PARA TRANFERLERİ DEŞİFRE OLDU
MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler in direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edildi.