Video Haber İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga | Video
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga | Video

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga | Video

20.05.2025 | 09:18

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon. İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin ve İBB personeli, şirket çalışanların bulunduğu 22 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltı kararı verildi.

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