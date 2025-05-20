Haberler Gündem Haberleri Vicdan mürettebatı döndü
Giriş Tarihi: 20.5.2025

Vicdan mürettebatı döndü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vicdan mürettebatı döndü
Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan 5 Türk mürettebat, Türkiye'ye döndü. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "Olayın üzerinden neredeyse 16 gün geçti ve 16 gün sonra ilk önce yolcularımızı sonra mürettebatımızı tahliye edebildik. Şu an için 'Vicdan Gemisi'nin durumu gerçekten ağır durumda, büyük bir hasar almış durumda" dedi. Mısır'ın Ariş Limanı'na hareket etmek için yola çıkan gemi, Malta'nın 16 kilometre kuzey batısında demirliyken hedef alınmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vicdan mürettebatı döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz