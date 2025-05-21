Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Macaristan çıkarması: Türk devletleri toplanıyor!
Giriş Tarihi: 21.5.2025 09:26

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Macaristan çıkarması: Türk devletleri toplanıyor!

Son dakika haberi: Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Macaristan'da toplanıyor. Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi'nde önemli kararlar alınması beklenirken, Başkan Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

AA
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Macaristan çıkarması: Türk devletleri toplanıyor!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a hareket etti.

KRİTİK ZİRVE: KRİTİK KARARLAR!

Başkan Erdoğan'ın, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirak etmesi ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor. Zirvede önemli kararların alınması bekleniyor.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Macaristan çıkarması: Türk devletleri toplanıyor!
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