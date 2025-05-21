Giriş Tarihi: 22.5.2025 06:43Son Güncelleme: 22.5.2025 06:48
SON DAKİKA | Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi
Son dakika haberi: AFAD: Ege Denizi açıklarında saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.
Son dakika haberi: AFAD: Ege Denizi açıklarında saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.