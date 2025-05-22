Video Yaşam SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi | Video
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi | Video

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi | Video

22.05.2025 | 08:23

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi oldu.
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