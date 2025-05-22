SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem! İzmir ve çevre illerden de hissedildi | Video
Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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