SON DAKİKA | İBB soruşturmasında itirafçı Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon Euro "rüşvet" istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. "Etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için İBB "mali suçlar" soruşturması kapsamında "bildiklerimi anlatacağım" diyerek savcıya ifade verdi. İlk ifadesinde belediye iştiraklerinden bahseden Yıldız, hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı. Bir sistem kurulduğunu ve bu sisteme ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri süren Yıldız, "Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.