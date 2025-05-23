Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de Tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılış törenine katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devlet-i Aliyye'de gümrük eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı, burada rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum. Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii'miz, 304 metrekare kapalı alana sahiptir.



Gümrükçü İshak Ağa Camii ibadete açıldı | Video



200 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Kökhane mescit olarak düzenlenen camimizde, 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 200 kişi ibadet edebilecektir. Uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan Gümrükçü İshak Ağa Camii'mizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere, caminin yapımında görev alan yüklenici firmamıza; işçi, mimar ve mühendislerimizin tamamına, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların; ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.



CAMİNİN TARİHÇESİNE IŞIK TUTAN RESTORASYON

I. Mahmud döneminde Gümrük Emini görevinde bulunan Gümrükçü İshak Ağa tarafından yaptırılan cami, 1742 yılında inşa edildi. Banisi Gümrük Emini Seyyid İshak Ağa Bin Mehmed Ağa olan bu tarihi yapı, yüzyıllardır ayakta kalan nadir Osmanlı eserlerinden biri olarak biliniyor. Duvarları tuğla, döşemesi ahşap olan caminin çatısı beşik çatıyla örtülü. Yeniden inşa sürecinde bu mimari özelliklere sadık kalındı. Cami; dik çatısı, ahşap kepenkli pencereleri ve sade cephe düzeniyle klasik Osmanlı şehir camilerinin mimari çizgilerini günümüze taşıyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında, camide iç ve dış aydınlatma imalatları yapılırken, çevre duvarları moloz taş malzemeden örüldü ve üzerlerine demir korkuluklar uygulandı. Minareye paratoner yerleştirilerek topraklama işlemi de tamamlandı.