Gümrükçü İshak Ağa Camii ibadete açıldı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de Tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii’nin açılış törenine katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hayırseverlerimiz başta olmak üzere caminin yapımında görev alan yüklenici firmamıza, işçi, mimar ve mühendislerimizin tamamına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı