Ekrem İmamoğlu’nun bant skandalında yeni görüntüler: Koruma müdürünün ifadesi ortaya çıktı! 22 toplantıdan...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturma dosyasına, davanın bir numaralı sanığı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki otelde yaptığı buluşmanın skandal görüntüleri girmişti. Görüşmeden 50 dakika önce toplantının yapılacağı otele İmamoğlu'nun korumaları giriş yapmış ve salonunu gören tüm kameraları bantlayarak kapatılmıştı.
Bant skandalına ilişkin yeni görüntüler ilk kez AHaber'de ekrana geldi. 22 toplantıdan yalnızca 3 toplantıda kameraların bantlanması dikkat çekti.
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürünün de ifadesi ortaya çıktı.
SIR KASA ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.
İNŞAAT ŞİRKETLERİ DE RADARA GİRDİ
Ayrıca, son dalga operasyonda inşaat şirketleri de radara girdi. Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu ile şirket mühendisi Mustafa Erkan Saatçi de gözaltı listesinde yer aldı. İşadamı Murat Kapki'ye yakın isimler de göz altına alındı. Kapki'nin çalışanı Güngör Gürman gözaltında.
İMAMOĞLU'NU OTELDE KARŞILAYAN RESTORAN SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Meridyen Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu. Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi ise şu şekilde:
'MAHREMİYET İÇİN...'
Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir, zaten daha önceki soruda izah ettiğim üzere toplantılara katılan kişiler ile ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim kameraların kapatılmamış olması da görevin eksik yapıldığını gösterir..