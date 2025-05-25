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Haberler Galeri İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi
Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:13

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Özgür ÖZDEMİR
İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonların 4'üncüsü cuma günü gerçekleştirildi.

İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

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İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi

Gözaltına alınanların arasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Trabzon'da restoran sahibi olan ve Meridyen Otel'de İmamoğlu'nu karşılayan Seza Büyükçulha da yer alıyor.

İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi

SIR KASASI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu ortaya çıktı.

İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi

Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.