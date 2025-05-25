Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
14:13
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınmıştı! İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın’ın sır dolu kasası ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.