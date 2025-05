Başkan Erdoğan: Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız

Kurul bünyesinde başarılı görevler icra eden herkese teşekkür ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz köklü bir geçmişe sahiptir. Karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki Atalarımızın çok güçlü bir kurucu iradeye ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. Bu gelenek milletimizin yeniden toparlanma hususunda ne denli mahir olduğunu ortaya koymaktadır.

İkincisi ise insanı merkez alan yaklaşımdır. Asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir. Devlet yönetimi ve kamu hizmetindeki istikrarın sağlanmasında bilgi, ahlak ve liyakate verilen önem hiç şüphesiz büyük rol oynamıştır.

"MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR"

Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler, yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir.

Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz.