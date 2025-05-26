Başkan Erdoğan: "Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Devlet hizmetinde makamların gelip geçici olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bu görevler, yetkiler bize milletin emanetidir. Aslolan halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak." dedi. Erdoğan, "Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz." diye konuştu.