KİPTAŞ Başkanı Kurt’un ses kaydı ortaya çıktı: Gelmeyen işin ödemesini yaptım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. KİPTAŞ'la iş yapan iş adamlarının da olduğu ortamda çekildiği iddia edilen ses kaydında Ali Kurt olduğu belirtilen kişinin "Şunu söylemek de haksızlık ya. 'KİPTAŞ önünü kesti, KİPTAŞ yardımı etmedi.' Ezbere böyle konuşmak. Bu haksızlık yani. Ya belgeler orada, bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bugün buraya kayyum atarlar. Vallahi billahi. Bu işi feshederler, teminatlarınızı yakarlar, bize de zimmet çıkarırlar. Çünkü gelmeyen işin ödemesini yaptım. Kadir abi, sen şimdi 'Önümü hiç açmadın, önümü tıkadın.' diyorsun da senin hayatında herhalde hiç önünü tıkamamışlar." dediği görüldü. Kim olduğu belirtilmeyen bir başka kişinin ise Kurt'a, "1 kuruş almadan 26 milyon ödeme yaptık" diye yanıt verdiği ifade edildi. Ses kaydının devamında ise Kurt, "Çek gelmeden ödeme yaptım mı, yapmadım mı? Ben şu an İhale Kanunu'na muhalefetten.. Bak şu gün fişi çekseler, 26 milyon zimmetim var. Kusura bakmayın da 'Risk almadın, sorumluluğa girmedin.' diyemezsin. Şu an fişi çekseler umarım aynı koğuşa düşeriz yani" diyor.