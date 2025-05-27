MHP Lideri Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz dava arkadaşlarım, hepinizi ve her birinizi hürmetle selamlıyorum.

Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi kahramanlık timsalidir. Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz günü birlik hayallerin takipçisi olmadı. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla yazdılar. Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler.

Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır.

Toprağımızda izi olmayanların, bugünlerde maske takıp Milliyetçi Ülkücü hareketi suçlaması şehitlerimizin aziz hatıralarına hakarettir.

Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstündedir.