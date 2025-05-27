MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Her şeyin bir vakti vardır! O vakit hızla yaklaşmaktadır" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulununan Bahçeli, "Kardeşlik yüzyılı geliyor. Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır." ifadelerini kullandı.