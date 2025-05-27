SON DAKİKA... İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi’nde tehditler yağdırdı: Yakarım bak ortalığı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması başlattı.
4. DALGA OPERASYONUNDA 25 TUTUKLAMA
Yolsuzluk soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.
İBB BAŞKANVEKİLİ ADLİYEDE TERÖR ESTİRDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce soluğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda aldı. Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine gerilim tırmandı.
İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi'nde tehditler yağdırdı: "Yakarım bak ortalığı!" | Video