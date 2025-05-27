SON DAKİKA... İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi’nde tehditler yağdırdı: Yakarım bak ortalığı!

"YAKARIM ORTALIĞI" TEHDİDİ!

Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, tehditler yağdırdı. Güvenlikleri hedef alan ve tehdit eden Aslan'ın "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözlerinin ardından geçişine izin verildi.