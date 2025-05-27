İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi’nde tehditler yağdırdı: "Yakarım bak ortalığı!" | Video
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonlarında ise aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı. Adliyeye giden İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise güvenlik görevlilerini hedef aldı. “Yakarım bak ortalığı” diyerek tehditler yağdırdı.
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