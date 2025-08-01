MSB: SDG yıl sonuna kadar silah bırakmalı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmelerin sahada yakından takip edildiğini belirterek, "Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir" dedi. Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak şunları söyledi: 10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekiyor. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek, bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecek.

2 ASKERİN ŞEHADETİ

Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. 12 askerin gazdan etkilenerek şehit olması ile ilgili başlatılan idari tahkikat süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak.





4 PKK'LI TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk de şunları söyledi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilecek.

Son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Bugüne kadar Tel Rıfat'ta 212 kilometre, Münbiç bölgesinde 305 kilometre olmak üzere 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.