Son dakika | Terörsüz Türkiye Komisyonu için ilk toplantı tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını salı günü saat 11.00'de yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini 5 Ağustos saat 11.00'de TBMM'ye davet etti.

PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti grubunda 21 milletvekili ile kurulacak komisyonda sayısal çokluğuyla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi 10 milletvekili, DEM Parti 4 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 4 milletvekili, İyi Parti 4 milletvekili, Yeniyol Grubu Partisi 3 milletvekiliyle birlikte temsilinin sağlanmasının arzu edildiğini söyledi.