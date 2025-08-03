Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor

Her yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanıyor.

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan şuraya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, ayrıca Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılım sağlıyor.

Yüksek Askeri Şura toplantısı salı günü yapılacak | Video

KRİTİK KARARLAR ALINACAK

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında kritik kararların alınacağı YAŞ toplantısına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), devletin üst düzey sivil ve askerî yöneticilerinin katılımıyla toplanıyor. Şura'nın üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, YAŞ toplantılarında görev alıyor.