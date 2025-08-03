Yüksek Askeri Şura toplantısı salı günü yapılacak | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının 5 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacağını bildirdi.
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