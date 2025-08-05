Yarısı Bizden’le gönüller rahat yuvalar huzurlu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi yenilediklerini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'daki kentsel dönüşümü hızlandıracak "Yarısı Bizden" desteği sürüyor. Bu kapsamda Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki sitede 40 yıllık 3 blokun dönüşümü tamamlandı ve 55 bağımsız bölüm inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi 'Yarısı Bizden' kampanyamızla yeniledik" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR İMKÂN YOK

'YARISI Bizden' kampanyasından yararlanan hak sahibi Zafer Gezer, projenin harika olduğunu ve dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir imkân olmadığını belirterek, "Prosedür o kadar güzel ilerliyor ki... 'Kampanyaya gireceğim' diyorsun, evraklarını veriyorsun. Seni aynı gün arıyorlar. Çok güvenilir, sağlam binalar oldu. Hem malımız değer kazanıyor hem canımız güvenli hale geliyor. Kapıyı açıp binaya geldiğim zaman kalbimde, aklımda depremle alakalı bir korku yok" dedi.