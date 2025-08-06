Son dakika: CHP’li Meclis üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı

X hesabındaki fotoğrafların CHP'li Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz tarafından çekildiği; fotoğraf çekiminin benzin istasyonunun kamera kayıtlarına yansıdığı ve Özgür Özçelik tarafından Burak Korkmaz hakkında yapılan şikayette Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz edildiği; CHP'li Belediye Meclis Üyesi Özgür Özçelik tarafından yapılan başvuru üzerine Burak Korkmaz'ın, Beykoz Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı; Beykoz Belediye Başkan Vekili CHP'li Özlem Vural Gürzel'in de, söz konusu sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayetçi olduğu; İfadesinde, gerçeğe aykırı paylaşım yapılmasına sebebiyet veren CHP'li Burak Korkmaz'dan ve arkasında belli çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket ettiğini düşündüğü kişilerden şikayetçi olduğunu dile getirdiği öğrenildi.